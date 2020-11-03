İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı - Son Dakika

İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

03.11.2020 11:12
İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı, System.String[]

Türkiye İş Bankası, imzaladığı yeni anlaşmayla ihracatın finansmanına kullandırılmak üzere sendikasyon kredileri yoluyla, toplamda 987 milyon avro ve 445,5 milyon dolar olmak üzere iki işlemle yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında kaynak temin etmiş oldu.

Türkiye İş Bankası, imzaladığı yeni anlaşmayla ihracatın finansmanına kullandırılmak üzere sendikasyon kredileri yoluyla, toplamda 987 milyon avro ve 445,5 milyon dolar olmak üzere iki işlemle yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında kaynak temin etmiş oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs'ta 539 milyon avro ve 207,5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayan banka, 2 Kasım'da 448 milyon avro ve 238 milyon dolar tutarındaki yeni anlaşmaya imza atarak, ihracat finansmanına yönelik sendikasyon kredileriyle iki işlemle 987 milyon avro ve 445,5 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında kaynak sağladı.

İmzalanan 367 gün vadeli sendikasyon kredisine Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 19 ülkeden 33 banka katılım sağladı. Gösterilen yoğun talep, uluslararası piyasalarda hem İş Bankası'na hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. İmzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise Ajan banka olarak görev aldı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 2,25, ABD doları diliminde ise Libor + yüzde 2,50 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, "2020 yılında zorlu piyasa koşullarına rağmen, çok sayıda bankanın katılımı ile toplam tutarı 1,6 milyar dolara yaklaşan sendikasyon kredisi temin etmemiz uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Yılın ilk yarısında ulaştığı 547 milyar liralık aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, sağlanan bu kredilerle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Amerika Birleşik Devletleri, İş Bankası, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı - Son Dakika Ekonomi


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