İş Bankası 5 milyar dolar borçlanacak
34 dakika önce
İş Bankası yurt dışında toplam 5 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edecek.
İş Bankası
yurt dışında toplam 5 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:39
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