Son Dakika Haberleri: İş Bankası 5 milyar dolar borçlanacak

İş Bankası 5 milyar dolar borçlanacak

34 dakika önce

İş Bankası yurt dışında toplam 5 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

İş Bankası 5 milyar dolar borçlanacak, System.String[]
İş Bankası yurt dışında toplam 5 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:39 

İş Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı

Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor Oyuncu Erkan Petekkaya, Aylık Kazancıyla Ağızları Açık Bıraktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 09:13:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Bankası 5 milyar dolar borçlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]