İş Bankası €544.7 mln. ve $300 mln. sendikasyon kredisi aldı

İş Bankası 544.7 milyon euro ve 300 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamız 544.7 milyon euro ve 300 milyon ABD doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; euro dilimi için Euribor+%2.25, ABD doları dilimi için "Libor+%2.50" olarak gerçekleşmiştir" denildi.