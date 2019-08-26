Son Dakika Haberleri: İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor
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İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor

35 dakika önce

İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.

İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor, System.String[]

İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:05 
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