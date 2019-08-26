İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor
35 dakika önce
İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.
İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:05
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