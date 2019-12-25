İş Bankası, Alipay ile iş birliğini fiziki üye iş yerlerine de taşıdı - Son Dakika

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle işletmelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyoruz. Alipay ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, fiziki POS kullanan üye iş yerlerinde, ülkemizi ziyaret eden Çinli turistlerin Alipay cüzdanlarıyla hızlı ve güvenli ödeme yaparak kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yurt dışı ödeme kabulünde en geniş ödeme ağına sahip olan İş Bankası, sektörde bir ilk olarak, Alipay ödeme yöntemini fiziki POS'larına da taşıdı.

2017 yılından bu yana elektronik ticaret işlemlerinde iş yerlerinin Alipay ile ödeme kabulünü sağlayan İş Bankası, bu yeni iş birliği sayesinde üye iş yerlerine Çinli tüketicilere hızlı ve güvenli bir şekilde kabul hizmeti sunma ve daha yüksek alışveriş hacimlerine ulaşma olanağı sağlıyor.

Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artması ile birlikte önemi artan Alipay, dünya üzerindeki iş ortakları ile birlikte 1,2 milyar üzerinde nihai kullanıcıya hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmelerinin artık bir zorunluluk halini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle işletmelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyoruz. Alipay ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, fiziki POS kullanan üye iş yerlerinde, ülkemizi ziyaret eden Çinli turistlerin Alipay cüzdanlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yaparak kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Uluslararası turizmin artan önemine de dikkati çeken Sezen, "Alipay kullanıcılarına ödeme anında alışkın oldukları deneyimi yaşatarak ülkemiz turizmine destek olacağımıza inanıyorum. Uluslararası ödeme kabul altyapısına önemli yatırımlar yapan bankamızın Alipay ile yaptığı bu işbirliğini bu açıdan çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Alipay'in Hong Kong, Tayvan, Rusya ve Orta Doğu bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Venetia Lee ise "Online ödemelerdeki iş birliğimizi fiziki POS alanında da güçlendirerek, İş Bankası üye iş yerleri ile Çinli turistlerin Alipay kabulü sayesinde bir araya gelmelerini heyecanla bekliyor ve Türk işletmelerinin hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.