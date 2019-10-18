Son Dakika Haberleri: İş Bankası, Avrupa’da 3D Secure 2.0’a geçen ilk Visa üyesi oldu
Son Dakika Ekonomi İş Bankası, Avrupa’da 3D Secure 2.0’a geçen ilk Visa üyesi oldu

İş Bankası, Avrupa’da 3D Secure 2.0’a geçen ilk Visa üyesi oldu

44 dakika önce

İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini Türkiye İş Bankası gerçekleştirdi.

İş Bankası, Avrupa’da 3D Secure 2.0’a geçen ilk Visa üyesi oldu, System.String[]

İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini Türkiye İş Bankası gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:22 
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