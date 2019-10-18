İş Bankası, Avrupa’da 3D Secure 2.0’a geçen ilk Visa üyesi oldu
44 dakika önce
İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini Türkiye İş Bankası gerçekleştirdi.
İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini Türkiye İş Bankası gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:22
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