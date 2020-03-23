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İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam...
6 saat önce
İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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