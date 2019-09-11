İş bankası bünyesine kattığı kart portföyünü genişletiyor

Türkiye İş Bankası, ABD'nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner's Club kartlarının kabulüne başladı.

Böylelikle İş Bankası; VISA, MasterCard, TROY, American Express, UnionPay, JCB ve MIR'ın ardından kart kabul ağına Discover ve Diners Club logolu kartları da ekleyerek Türkiye'nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "İş Bankası olarak Türkiye'nin en fazla kart markası kabul eden bankasıyız. Discover ve Diner's Club kartların bankamız tarafından kabulüyle birlikte ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye işyerlerimizin, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen Discover ve Diners Club kart sahibi misafirlerimize hizmet sunabilmelerine olanak sağlarken, e-ticaret tarafında da işyerlerimizin hayatını kolaylaştıracak, pazardaki işlem hacimlerini artıracak, hızlı ve güvenli hizmet vermelerini sağlayacak bir çözüm getiriyoruz. Aynı zamanda Discover ve Diner's Club kart hamillerinin uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve ülkemizdeyken yaygın Bankamatik ağımız ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkanı da sağlıyoruz" dedi.

Elektronik kanallar üzerinden sundukları ödeme çözümlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda ciddi gayret sarf ettiklerini vurgulayan Sezen; "Bu hamleyle fiziki POS'a sahip üye iş yerlerimizin yanında İş Bankası sanal POS üye iş yerlerinin de kabul ağı genişleyerek, tek bir entegrasyon ile dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 50'nin üzerinde ülkede geçerli olan alternatif ödeme yöntemini de kabul eder hale geliyor. Ülkemizdeki işletmelerin yurtdışına açılmasına, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına ve iş yeri hacimlerinin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. (Fotoğraflı)