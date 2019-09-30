İş Bankası diğer banka hesaplarını TekCep'te buluşturuyor
56 dakika önce
İş Bankası, ticari bankacılıkta bir ilk olan ve kendi müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını ve bakiyelerini İşCep üzerinden takip edebileceği TekCep özelliği bugün itibariyle hizmete aldı.
İş Bankası, ticari bankacılıkta bir ilk olan ve kendi müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını ve bakiyelerini İşCep üzerinden takip edebileceği TekCep özelliği bugün itibariyle hizmete aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:31
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