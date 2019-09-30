Son Dakika Haberleri: İş Bankası diğer banka hesaplarını TekCep'te buluşturuyor
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İş Bankası diğer banka hesaplarını TekCep'te buluşturuyor

56 dakika önce

İş Bankası, ticari bankacılıkta bir ilk olan ve kendi müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını ve bakiyelerini İşCep üzerinden takip edebileceği TekCep özelliği bugün itibariyle hizmete aldı.

İş Bankası diğer banka hesaplarını TekCep'te buluşturuyor, System.String[]

İş Bankası, ticari bankacılıkta bir ilk olan ve kendi müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını ve bakiyelerini İşCep üzerinden takip edebileceği TekCep özelliği bugün itibariyle hizmete aldı.

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:31 
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