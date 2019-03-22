Son Dakika Haberleri: İş Bankası Dünyada Marka Gücü Sıralamasında İlk 10'da

İş Bankası Dünyada Marka Gücü Sıralamasında İlk 10'da

54 dakika önce

Türkiye İş Bankası, dünyada marka gücü sıralamasında ilk 10 banka arasında yer alıyor.

İş Bankası Dünyada Marka Gücü Sıralamasında İlk 10'da, System.String[]
Türkiye İş Bankası, dünyada marka gücü sıralamasında ilk 10 banka arasında yer alıyor.

Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Banking 500 - 2019" raporunda, İş Bankası, "dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri" oldu.

"Marka gücü endeksi" marka sadakati, farklı paydaş grupları nezdinde marka algısı gibi kriterlerdeki performansı ölçüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:06 Kaynak: DHA

İş Bankası, Ekonomi
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