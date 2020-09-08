İş Bankası EBRD ile 54 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı

Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon dolarlık, 367 gün vadeli kredi için sözleşme imzaladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bu kredi ile Covid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek verilmeye devam edilecek" denildi.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda 'Türkiye'nin Bankası' olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.