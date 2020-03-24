İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: 'Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi... - Son Dakika Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi...

6 saat önce

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz."

Adnan Bali, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:10 Kaynak: AA

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