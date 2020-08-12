İş Bankası girişimcilik ekosistemine desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Yatırımcısı olduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla girişimcilerin en çok ihtiyacı olan yatırım konusunda da destek sağlıyoruz. 2018 yılında kurulan fonun toplam yatırım tutarı 1,75 milyon dolara ulaştı." dedi.

Sezen AA muhabirine, İş Bankası'nın girişimciliğe verdiği destek hakkında açıklamalarda bulundu.

İş Bankası'nın, kuruluşundan bu yana müteşebbislerin büyümesine verdiği destek ile pek çok sektörün büyüyüp gelişmesinde önemli bir paydaş olarak yer aldığını anlatan Sezen, bu vizyon çerçevesinde, günümüzde de teknoloji odağı ile iş yapan startupları desteklediklerini söyledi.

Sadece girişimciler ile sınırlı kalmayıp tüm ekosistemi kesintisiz ve uzun soluklu olarak destekleme gayesi ile 4 yıl önce Workup Girişimcilik Programı'nı başlattıklarını aktaran Sezen, şu bilgileri verdi:

"Ana sponsoru olduğumuz Workup Girişimcilik Programı pandemi döneminde dahi kesintiye uğramadan online olarak devam etti ve haziran ayında 6. dönem mezunlarını verdi. 6. dönem mezunu 11 girişimimizin daha işlerini büyüterek daha büyük değerler yaratmalarına katkı sağladık. Böylelikle programdan mezun olan girişim sayısı 60'a ulaşmış oldu. Programın 7. dönemini de 18 girişimle ağustos ayında başlattık. Online olarak başlattığımız bu dönemki programımızda, İstanbul dışında Ankara, İzmir ve Bursa'dan da girişimciler yer alıyor.

Dolayısıyla sağladığımız faydanın coğrafi alanını da genişletmeye devam ediyoruz.

Diğer taraftan ülkemizde üniversite öğrencilerinin girişimcilik ile tanışması, bu girişimcilik aşısını meslek seçimleri ve akademik kariyerleri öncesinde almaları için yurt sathında çalışmalarını sürdüren Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın da ana destekçisi olmayı sürdürüyoruz.

Ülkemizde kadın girişimcileri cesaretlendirmek adına kapsamlı destekler sunan ARYA Kadın Yatırım Platformu'nu desteklemeye devam ediyoruz."

"Çok sayıda girişimin ürün ve hizmetlerini satın alıyoruz"

Sezen, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile ortak yürüttükleri Dijital Dönüşüm Merkezi'nde çözüm arayışı ve ihtiyacında olan KOBİ'ler ile teknoloji sağlayıcısı girişimcileri bir araya getirdiklerini; ayrıca, İŞ'TE KOBİ internet sitesinde, teknolojik girişimcilere özel oluşturdukları sayfada özel haberler, blog yazıları, raporlar ve videolar gibi içerikler sunduklarını vurguladı.

Sezen, şunları kaydetti:

"Ekosisteme sunduğumuz tüm desteklerin yanında, çok sayıda girişimle kavram kanıtlama çalışması yapıyor, ürün ve hizmetlerini satın alıyor, ortak kampanyalar yaparak müşteri tabanlarını geliştirmelerini sağlıyoruz.

Ayrıca, yatırımcısı olduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla girişimcilerin en çok ihtiyacı olan yatırım konusunda da destek sağlıyoruz. 2018 yılında kurulan fonun toplam yatırım tutarı 1,75 milyon dolara ulaştı. Özet olarak, sadece girişimlere değil, girişimcilik ekosisteminde birlikte değer yaratabileceğimiz herkese samimi desteklerimizi sunmaktan imtina etmiyoruz."

3,5 aylık bu dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik

Sezen, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart'tan 2 gün sonra, Workup Girişimcilik Programı'nı online ortama taşıdıklarını belirterek, bu dönemde iş modelleri önemli ölçüde olumsuz etkilenen birçok girişimle, adeta girişimin bir kurucu ortağıymış gibi yakın çalıştıklarını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerde de yeni düzende ön plana çıkması beklenen iş modelleri, müşteri beklentileri ve potansiyel engeller konularına özellikle yoğunlaşarak, girişimlerin farkındalık düzeylerini artırmaya gayret gösterdiklerini aktaran Sezen, bu kapsamda ilham etkinliklerini, mentorluk görüşmelerini, eğitim ve aktarımları online mecralar üzerinden sürdürdüklerini kaydetti.

Sezen, "Yaklaşık 3,5 aylık bu dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik. Bu dönemde girişimcilik ekosistemimizin önemli paydaşları ile gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak, bu değerli içerikleri tüm ekosistemin erişimine sunduk." ifadelerini kullandı.

Workup'lı 3 ekip San Francisco'ya gitti

Sezen, Workup Girişimcilik Programı'nda girişimlerin, en kısıtlı kaynak olan zamanı, diğer girişimlerin tecrübelerinden öğrenerek daha etkin şekilde kullanabildiğini dile getirerek, buna ek olarak, müşteri bulma ve ölçeklenme konusunda pek çok fayda yaratan program ile girişimlerin İş Bankası ve iştiraklerinin müşterisi olma, birlikte ürün ve hizmet geliştirme veya yine İş Bankası ve grup şirketlerinin müşterilerine ortak kampanyalar ile erişme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Girişimcileri, programda yer alan uzman mentor ağı ile yol haritalarını profesyonelce oluşturduğunu anlatan Sezen, bu sayede çok çeşitli iş bağlantıları edindiklerini kaydetti.

Ülkenin önde gelen melek yatırım ağları ve fonlarla tanışma imkanı elde edildiğini aktaran Sezen, şöyle konuştu:

"Girişimcilerimiz geleneksel ve dijital mecralarda kendini gösterme imkanı buluyorlar. Bunların yanında, ücretsiz bulut kullanım hakları, iş ortaklarımızdan indirimli veya ücretsiz ürün ve destek paketleri de sunuluyor. Girişimler, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde yer alma fırsatına sahip olarak potansiyel müşteri ve yatırımcılarına daha hızlı ulaşıyor.

2019 yılında, Workup'lı girişimler arasından seçilen 11 ekibin katıldığı, ABD pazarına açılmak için gerekli adımların aktarıldığı bir eğitim programı düzenlendi. Söz konusu girişimler arasından seçilen 3 ekip ise, San Francisco'daki inovasyon merkezimiz Maxitech'in desteğiyle, ekim ayında San Francisco'ya giderek potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve hızlandırma programlarının yöneticileri ile bir araya geldi.

Ayrıca 32 farklı API'mızı girişimlerin ve geliştiricilerin kullanımına sunduğumuz developer.isbank.com.tr API portalımız ile geleceğin iş modellerine teknik olarak da desteğimizi artırarak devam ettiriyoruz."

"Teknolojik Girişimci Tarifesi'ni hazırladık"

Yalçın Sezen, teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği önemsiyor ve gerek finansal gerekse de finans dışı uygulamalar ile destek sağladıklarını söyledi.

Teknoparklarda ve civarında faaliyet gösteren şubeler başta olmak üzere tüm şubelerce girişimcilere yaygın bir hizmet sunduklarını anlatan Sezen, şu bilgileri verdi:

"Finansal olarak baktığımızda inovatif, teknoloji tabanlı ve de hızlı büyüme potansiyeli bulunan, faaliyet süresi 3 yıldan az olan teknolojik girişimcilerin ticari hayatlarının ilk aşamasında temel bankacılık hizmetlerimizden belirli bir süre ücretsiz veya indirimli olarak faydalandırılması amacıyla Teknolojik Girişimci Tarifesi'ni hazırladık.

Bu tarife ile 1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep'ten sınırsız ücretsiz havale ve EFT, ücretsiz sanal POS ve çek karnesi ile çek tahsilatında yüzde 50 indirim imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar 500'e yakın teknoloji firmasına bu imkanlarımızı sunduk."

"Amacımız daha uzun soluklu, toplam faydayı büyütecek iş birliklerine imza atmak"

Sezen, İş Bankası'nın uzun zamandır ekosistemin içerisinde aktif ve samimi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, değişen iş modelleri kapsamında ihtiyaç duyduğu iş birlikleri ve iş fikirlerini bulmak bakımından partnerlerle beraber farklı yarışmalar ve programlar da düzenlediklerini kaydetti.

Geçen dönemde yapay zeka (AI) ve tarım teknolojileri dikeylerinde yarışmalar düzenlediklerini aktaran Sezen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tüm çalışmalarımızda amacımız daha uzun soluklu, toplam faydayı büyütecek iş birliklerine imza atmak. Bunun en güzel örneklerinden biri de Koç Üniversitesi bünyesinde ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunmak, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan 'Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi' için yaptığımız iş birliği.

Merkez; ülkemizdeki bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Böylece girişimcilik ekosistemindeki akademi ve reel sektör bağını kuvvetlendirirken, ülkemizin dijitalleşmesine ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz."