Son Dakika Haberleri: İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı

İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada "İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır" dedi, bankanın hisseleri satışla dalgalandı.

İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada " İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır" dedi, bankanın hisseleri satışla dalgalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:25 

Cumhurbaşkanı, İş Bankası, Ekonomi
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