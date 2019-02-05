İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada "İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır" dedi, bankanın hisseleri satışla dalgalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada " İş Bankası
, Hazine'nin malı olacaktır" dedi, bankanın hisseleri satışla dalgalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:25
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