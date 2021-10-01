Üye Girişi
İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü

01.10.2021 15:35
İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü, System.String[]

İş Bankası, finans sektöründeki yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri'nde, Türkiye'nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı fonu olan "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu" ile büyük ödüle layık görüldü.

İş Bankası, finans sektöründeki yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri'nde, Türkiye'nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı fonu olan "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu" ile büyük ödüle layık görüldü. Banka, ayrıca, "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu", "Yılın Finansal Teknolojileri En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu", "Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu" ödüllerinin de sahibi oldu.

Sardis Ödülleri'nde İş Bankası sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansal teknolojiler, girişimcilik, yapay zeka alanlarında hayata geçirdiği yenilikçi projelerle 4 büyük ödül, 8 Altın Sardis, 5 Gümüş Sardis olmak üzere toplam 17 ödül aldı. Ödül törenine İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları Yalçın Sezen ve Ebru Özşuca katıldı.

"HEM BUGÜNÜ HEM DE GELECEĞİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ"

Törende konuşan Yalçın Sezen, Türkiye'de finans sektörünün inovasyon, pazarlama, satış ve dijital dönüşüm konularında öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyaya örnek olan başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İş Bankası'nda 'iki elli' organizasyon dediğimiz bir anlayışa sahibiz. Bir elimizle bugünün gereklerini, bilanço sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Diğer elimizle ise geleceğe yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem bugünü hem de geleceği birlikte yönetiyoruz. Biz bu anlayışı uzun zamandır sürdürüyoruz. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun bizim geleceğe yönelik yaptığımız çalışmalar durmuyor, durmayacak. Sardis'te aldığımız ödülleri, bu anlayışımızın güzel bir sonucu ve doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olarak görüyorum."

"1200 YATIRIMCININ KATILDIĞI FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 23 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

Ebru Özşuca da törendeki konuşmasında, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açmak, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkan verecek araştırmaları desteklemek üzere hayata geçirdikleri ve Sardis tarafından büyük ödüle layık görülen "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu"na ilişkin, "Kuruluşundan bu yana kadınların ekonomideki yerini destekleyen bir anlayışla hareket eden Bankamızda, fırsat eşitliği kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) benimseyen bir kurumuz ve kadınların işgücüne katılmaları, yönetimde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile biz yaptık. Çok kısa sürede 1.200 yatırımcının Fon'a katılması ve Fon büyüklüğünün bugün 23 milyon TL'ye ulaşması, kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi amacında bizi ayrıca umutlandırdı" şeklinde konuştu.

KADIN LİDERLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kadınların iş yaşamına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu", Bankanın iştiraki İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle, 2021 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sunuldu. İstihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan Fon'dan elde edilen gelirin yarısının KOÇ-KAM ile yapılacak araştırmalara ve bursiyerlere aktarılması; böylelikle kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ELDE EDİLEN GELİRİN YARISI BURS PROGRAMINA BAĞIŞLANACAK

Fon'a dahil edilen şirketlerin seçiminde yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, KOÇ-KAM danışmanlığı kapsamında oluşturulan diğer halka açık bilgilerin içeriğini sağlama gibi kriterler dikkate alınıyor. Kadın çalışan oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, aile iş yaşamı dengesinin gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve eşit ücret politikalarının benimsenmesi, işe alım süreçlerinde eşitlikçi yaklaşımın benimsenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine destek sağlanması KOÇ-KAM tarafından belirlenen ölçütlerden bazılarını oluşturuyor. İş Bankası, Fon'dan elde ettiği fon yönetimi gelirinin yüzde 50'sini "KOÇ KAM UNESCO Kürsüsü-İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği" Burs Programı'na bağışlayacak.

4 ANA BAŞLIK VE 14 KATEGORİDE İNCELENDİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Sardis Ödülleri'nde değer yaratan projeler; inovasyon, finans ve finans teknolojilerinin yenilikçi kullanımı, yaratıcılık, pozitif sosyal etki olmak üzere 4 ana başlık ve 14 kategoride incelendi. Projeler, finans sektörünün üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan jüri tarafından projenin stratejik düşüncesi, sunulan çözüm, elde edilen sonuçlar ve hedeflenen başarıya ulaşması kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

Sardis 2021'de İş Bankası Ödülleri şöyle sıralandı:

"Sardis Büyük Ödülü "İş Portföy İş'te Kadın"

Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu

Yılın Finans Teknolojilerini En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu

Yılın En İnovatif Kuruluşu

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Satranca Desteğimizin 15. Yılı"

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu"

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Geleceğe Orman"

Altın Sardis: Diğer Yenilikçi Teknoloji Kullanımları kategorisinde "İmeceMobil"

Altın Sardis: Veri Kullanımı kategorisinde "Dataroid Dijital Analiz Platformu"

Altın Sardis: Yapay Zeka Kullanımı kategorisinde "Anında Kredi Tahsis"

Altın Sardis: İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları kategorisinde "Workup Girişimcilik Programı"

Altın Sardis: Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi kategorisinde "Dijital Analiz ve Aksiyon Platformu Dataroid"

Gümüş Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Geleceğe Orman"

Gümüş Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Doğaya iyi bakan kartlar"

Gümüş Sardis: Dijital Pazarlama kategorisinde "İşCep"

Gümüş Sardis: Yapay Zeka Kullanımı kategorisinde "Maxi"

Gümüş Sardis Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi kategorisinde "Maxi – Çağrı Merkezi Entegrasyonu"


İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü

İş Bankası, Türkiye, Finans, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti 16:36 Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı 16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı 15:41 Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı
Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı

Son Dakika Haberleri
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
15:58 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu
15:48 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor
15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı         
16:41
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021         
16:27
Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti         
16:20
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti         
13:21
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 16:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: İş Bankası, 'İş Portföy İş'te Kadın Fonu' ile Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement