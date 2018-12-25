Son Dakika Haberleri: İş Bankası, iştiraklerinden pay alacak

İş Bankası, iştiraklerinden pay alacak

1 saat önce

İş Bankası, bazı iştiraklerinde toplam 250 milyon TL'ye kadar pay alımı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

İş Bankası, iştiraklerinden pay alacak, System.String[]
İş Bankası, bazı iştiraklerinde toplam 250 milyon TL'ye kadar pay alımı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:03 

Ekonomi
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