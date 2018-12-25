İş Bankası, iştiraklerinden pay alacak
1 saat önce
İş Bankası, bazı iştiraklerinde toplam 250 milyon TL'ye kadar pay alımı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
İş Bankası
, bazı iştiraklerinde toplam 250 milyon TL'ye kadar pay alımı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:03
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