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İş Bankası: "KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave...
6 saat önce
İş Bankası: "KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.
İş Bankası: "KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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