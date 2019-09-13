İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi
1 saat önce
Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.
Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:45
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