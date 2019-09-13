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İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

1 saat önce

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi, System.String[]

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:45 
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