İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat... - Son Dakika Ekonomi

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat...

25 dakika önce

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat..., System.String[]

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:46 Kaynak: AA

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