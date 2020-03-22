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İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat...
25 dakika önce
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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