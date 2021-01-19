İş Bankası, Maximum Genç Danışma Kurulu kuruyor - Son Dakika

İş Bankası, Maximum Genç Danışma Kurulu kuruyor

19.01.2021 14:03
İş Bankası, Maximum Genç Danışma Kurulu kuruyor, System.String[]

Türkiye İş Bankası, okuyan veya çalışan gençler için başlattığı Maximum Genç programını gençler ile birlikte tasarlayacağı yeni projeler ile geliştirmek için Maximum Genç Danışma Kurulu'nu hayata geçiriyor. Katılımcı bakış açısı ile başlatılan Maximum Genç Danışma Kurulu ile gençler, ürün ve hizmet tasarımlarına dahil ediliyor.

Maximum Genç Danışma Kurulu, Türkiye Girişimcilik Vakfı fellowları, İş Bankası MasterClass dijital gelişim programı öğrencileri ve Future Hub gelişim programı temsilcisi olan gençler ile İş Bankası'nın genç çalışanlarından seçilen 9 kişilik bir takımdan oluşuyor. Danışma Kurulu üyeleri ile birlikte gençlerin birbirinden farklı ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek yeni uygulamalar, Maximum Genç programı altında geliştirilecek, Kurul üyeleri tüm gençler için İş Bankası'nı fikirleri ile besleyecek.

GENÇLER MADDİ KAYNAKLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yeni uygulamaları gençler ile birlikte geliştirecek olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Gençler geleceğimiz ve ülkemizin en değerli varlığı. Günümüzde öğrenci olsun, çalışan olsun gençler kısıtlı bütçeyle hem ihtiyaçlarını hem sosyal hayatlarını yönetmeye çalışıyorlar. Ülkemizin gelecek nesillerinin mutlu ve refah dolu bir yaşam sürebilmelerine katkıda bulunmak hepimizin ortak meselesi. Gençlerin para ile olan ilişkisini özgürleştirmek ve bireysel kılmak adına hayata geçirdiğimiz Maximum Genç programında, 18-25 yaş gençlerin maddi kaynaklarını daha verimli yönetebilecekleri, gelir ve giderlerini dengede tutup bütçe yapmalarına yardımcı olacak ve küçük tutarlar ile de olsa birikim yapabilecekleri tamamen dijital deneyimler üzerinden tasarlanmış pek çok hizmeti bir arada sunuyoruz."

KURULDAKİ ÜYELER HER SENE DEĞİŞECEKMİŞ

Gençlerin kaygıları, beklentileri ve hayallerini iyi anlayıp onlara rehberlik etme gayesi ile yola çıktıkları Maximum Genç programını, gençlerin sesi olacak kimseler ile daha ileriye taşımak istediklerini aktaran Sezen, "Maximum Genç Danışma Kurulu'nu kurduk. Kurul'da yer alacak ve her sene değişecek gönüllü üyeler ile birlikte gençlere çok daha yakınlaşacağız. Gençlerden öğrenip gençlere kazandırdığımız değerler ile onlara yaşam boyu rehberlik edecek bir yol arkadaşı olabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik, İş Bankası, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası, Maximum Genç Danışma Kurulu kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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