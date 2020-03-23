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İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar...
6 saat önce
İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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