İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş Bankası: 'Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar... - Son Dakika Ekonomi

İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar...

6 saat önce

İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

İş Bankası:

İş Bankası: "Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek."

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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