İş Bankası, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı - Son Dakika

Türkiye İş Bankası, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, tarihlerindeki sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan, 544,7 milyon avro ve 300 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı.

Banka, böylece, toplamda 964 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşmasıyla, geçen yıl mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 110'un üzerinde bir oranla yenilemiş oldu. İş Bankası tarafından sağlanan kredi, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen işlemler arasında özel bankalar içinde en yüksek tutarlı işlem oldu.

İmzalanan kredi anlaşmasında Bank of America ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatör, Standard Chartered Bank ve Bank of America sürdürülebilirlik koordinatörü ve Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde "Euribor+ yüzde 2,25", dolar diliminde ise "Libor+ yüzde 2,50" oldu.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Banka tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında, sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.

"İş Bankası'na duyulan güven bir kez daha teyit edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, 2021 yılında devam eden zorlu piyasa koşullarına rağmen, çok sayıda bankanın katılımı ile toplam 964 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzalamış olmalarının, uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerine entegre ederken, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemine de imza atmaktan çok memnun olduklarını aktaran Yalçın, "Bu işlem, kaynağın temininden kullandırımına kadar uçtan uca tasarlanmış iş modelimizin başarılı bir örneği olma özelliği taşıyor. Sadece çevresel değil sosyal etkilerimizi de göz önüne alarak belirlediğimiz performans kriterlerimiz ile sorumlu bankacılık anlayışımızı pekiştiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 631 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, sağlanan bu kredilerle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.