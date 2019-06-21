İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi

Darüşşafaka
için özel olarak Türkiye İş Bankası
'nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka'ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.
Temassız bağış projesiyle, 1 saniyede 1 TL bağış yapabilmek için İstanbul
'da 10 farklı noktaya POS'lar yerleştirildi.
"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun eğitimini karşılayan Darüşşafaka'ya, Türkiye İş Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yapılan "Temassız Bağış Projesi" ile bağışçılar, artık kartlarının temassız özelliğini kullanarak kolayca bağış yapabilecek.
"Temassız kartınızla yapacağınız 1TL bağış, bir çocuğun yarını olabilir" sloganıyla hazırlanan ve İstanbul'da 10 farklı noktaya yerleştirilen Darüşşafaka'ya özel poslar, hayırseverlere tüm bankaların temassız kartlarıyla bağış olanağı sunuyor.
Temassız posla bağış yapılabilen yerler arasında Paşabahçe Teşvikiye
Caddesi, Paşabahçe Zorlu Center
AVM, MACKanyon AVM, İş Sanat İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi, Cinemaximum
Zorlu Center AVM, Cinemaximum Ortaköy
, Damat Tween İstinye
Park AVM, Cinemaximum Cevahir AVM, Cinemaximum Marmara
Forum AVM, Cinemaximum Palladium AVM ve DasDas
Metropol yer alıyor. (Fotoğraflı)
- İstanbul