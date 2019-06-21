Son Dakika Haberleri: İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi
Son Dakika Ekonomi Haber

İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi

1 saat önce

Darüşşafaka için özel olarak Türkiye İş Bankası'nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka'ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.

İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi, System.String[]
Darüşşafaka için özel olarak Türkiye İş Bankası'nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka'ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.
Temassız bağış projesiyle, 1 saniyede 1 TL bağış yapabilmek için İstanbul'da 10 farklı noktaya POS'lar yerleştirildi.
"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun eğitimini karşılayan Darüşşafaka'ya, Türkiye İş Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yapılan "Temassız Bağış Projesi" ile bağışçılar, artık kartlarının temassız özelliğini kullanarak kolayca bağış yapabilecek.
"Temassız kartınızla yapacağınız 1TL bağış, bir çocuğun yarını olabilir" sloganıyla hazırlanan ve İstanbul'da 10 farklı noktaya yerleştirilen Darüşşafaka'ya özel poslar, hayırseverlere tüm bankaların temassız kartlarıyla bağış olanağı sunuyor.
Temassız posla bağış yapılabilen yerler arasında Paşabahçe Teşvikiye Caddesi, Paşabahçe Zorlu Center AVM, MACKanyon AVM, İş Sanat İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi, Cinemaximum Zorlu Center AVM, Cinemaximum Ortaköy, Damat Tween İstinye Park AVM, Cinemaximum Cevahir AVM, Cinemaximum Marmara Forum AVM, Cinemaximum Palladium AVM ve DasDas Metropol yer alıyor. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Cinemaximum, Darüşşafaka, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]