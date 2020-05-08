İş Bankası'ndan 1,5 milyar TL net kar - Son Dakika

Türkiye İş Bankası, yılın ilk üç ayında 1,5 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka Mart 2020 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,4 artırarak 512 milyar TL'ye yükseltti.

İş Bankası'nın yılın ilk üç ayında ekonomiye sağladığı finansman desteği 317,1 milyar TL'si nakdi, 99,3 milyar TL'si gayrinakdi kredi olmak üzere, toplam 416,4 milyar TL'ye ulaştı. Banka, yaygın şube ağı ve gelişmiş dijital kanalları ile mevduat sahiplerinin öncelikli tercihi olarak, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti.

Bankanın mevduat hacmi Mart 2020 itibarıyla 308 milyar TL'ye ulaştı. Mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 32 seviyesine yükseldi. Fonlama maliyetlerini gözeterek kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla mevduat dışı fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanan İş Bankası, 2020 yılının ilk üç ayında yurt içi piyasalarda toplam 6,2 milyar TL menkul ihracı gerçekleştirdi, yurt dışı piyasalarda ise ocak ayında 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri bir tahvil ihraç etti.

2018 yılının Şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurt dışında gerçekleştirilen katkı sermaye niteliğini taşıyan ilk piyasa işlemi olan ve yoğun ilgi gören söz konusu ihraç ile İş Bankası, ülke ekonomisine kaynak sağlamaya devam etti.

Yılın ilk üç ayında 1,5 milyar TL düzeyinde net kar elde eden İş Bankası'nın, Mart 2020 itibarıyla, özkaynak büyüklüğü 58,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,4 düzeyinde oluştu.

Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme çalışmaları ile öncü konumunu sürdüren İş Bankası'nda, şube dışı kanallar aracılığıyla yapılan işlemlerin toplam işlemler içindeki payı, son dönemdeki sağlık güvenliği teşviklerinin de katkısıyla, yüzde 94 seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ülkemizin geleceğine yatırımlarını da sürdüren İş Bankası, Türkiye'nin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunma gayesi doğrultusunda, dijitalleşen dünyadaki rekabeti de gözeterek Koç Üniversitesi ile Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulma sürecini başlattı.

-" 'Önce insan' anlayışıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için toplum sağlığını ön plana alan önlemleri gecikmeksizin devreye aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını ve yarattığı belirsizliklerin Türkiye'yi de önemli ölçüde etkilediği yılın ilk üç aylık dönemi ve sonrasında hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirtti.

. 'Önce insan' anlayışıyla, müşterileri ve çalışanları için toplum sağlığını ön plana alan önlemleri gecikmeksizin devreye aldıklarını aktaran Bali, şunları kaydetti:

"Bankamız, salgının ülke ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ve uygulamaya başlayan ilk özel banka oldu. Bugüne kadar 400 binin üzerinde bireysel ve yaklaşık 50 bin ticari müşterimizin toplam 30 milyar TL'nin üzerinde kredisinin bu dönemde vadesi gelen ödemelerini öteledik. Bir asra yaklaşan tecrübemizin getirdiği etkin kriz yönetimimiz ile yılın başından bu yana ülkemiz ekonomisine sağladığımız desteği özellikle Mart ayı başında ortaya çıkan Kovid-19 vakalarından sonraki çok zorlu koşullarda da hız kesmeden sürdürdük. Bunların yanında, salgın ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu olarak 10 milyon TL'lik kaynak sağladık."

Bali, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca ülkece yaşadığımız her zorluk ve sıkıntıda milli tavrını ve duruşunu her zaman tereddütsüzce sergileyen İş Bankası, alelade bir finansal kurum ve banka olmanın ötesinde 'Türkiye'nin Bankası' olmanın getirdiği sorumlulukla, bütün imkanlarını ve teknik ehliyetini, iyi niyetli ve samimi bir yaklaşımla memleketimizin ve milletimizin hizmetine kararlılıkla ve sonuna kadar sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.