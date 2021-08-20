İş Bankası'ndan 3 ay ücretsiz 'POS'um Cepte' kampanyası

Türkiye İş Bankası, ödeme çözümlerine yeni eklediği POS'um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını mümkün hale getirdiğini duyurdu.

Bu özellik 31 Ağustos'a kadar Maximum İşyerim Uygulamasından başvuru yapan müşterilere 3 ay boyunca 10 bin lira işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyonsuz olarak sunulacak. Ayrıca 31 Ağustos tarihine kadar uzattığı; İşCep, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden yapılan Yazarkasa POS, Mobil POS veya Sabit POS başvurularında esnaf, gerçek kişi tacir ve tüzel kişi müşterilerine 3 ay süre ile POS kullanım ücreti istisnası kampanyası ile farklı ihtiyaçlara sahip müşterilerine de alternatif çözümler sağlıyor.

"LİMİT OLMADAN TEMASSIZ ÖDEME"

Maximum İşyerim üzerinden sadece bilinen kart şemaları değil yurt dışındaki tüm majör ödeme yöntemlerine de destek verildiğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, "İş Bankası olarak uzunca bir süredir müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak vizyonuyla hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde üye işyerlerimize sunduğumuz zengin ödeme alma yöntemlerini Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Maximum İşyerim uygulamasını indiren Bankamız müşterisi esnaf ve KOBİ'ler, Şubeye gitmeksizin Maximum İşyerim üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunup NFC özellikli telefonları ile herhangi bir limit olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar. Bunun yanında İş Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ'ler tek bir uygulama üzerinden AliPay, WeChat Pay ve UnionPay'den İstanbul Kart, Karekod veya Link ile ödeme almaya kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler. Türkiye'nin en geniş kabul ağına sahip mobil uygulamasında, ticari hesabı ve dijital kullanım şifresi olan müşterilerimizin POS'um Cepte'yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak için tek yapmaları gereken şey, Maximum İşyerim Uygulamasını indirmeleri ve şubeye uğramadan tüm başvurularını uygulamamız üzerinden tamamlamaları" dedi.