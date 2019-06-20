Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan 800 milyon liralık yeni ihraç
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İş Bankası'ndan 800 milyon liralık yeni ihraç

40 dakika önce

İş Bankası'nın TL cinsinden "katkı sermaye" niteliğindeki borçlanma aracı ihracında satış tutarı 800 milyon TL oldu.

İş Bankası'ndan 800 milyon liralık yeni ihraç, System.String[]
İş Bankası'nın TL cinsinden "katkı sermaye" niteliğindeki borçlanma aracı ihracında satış tutarı 800 milyon TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:58 
İş Bankası, Ekonomi
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