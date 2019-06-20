İş Bankası'ndan 800 milyon liralık yeni ihraç
40 dakika önce
İş Bankası'nın TL cinsinden "katkı sermaye" niteliğindeki borçlanma aracı ihracında satış tutarı 800 milyon TL oldu.
İş Bankası
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:58
'nın TL cinsinden "katkı sermaye" niteliğindeki borçlanma aracı ihracında satış tutarı 800 milyon TL oldu.
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