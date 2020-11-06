İş Bankası'ndan ülke ekonomisine 484 milyar TL'lik destek - Son Dakika

İş Bankası'ndan ülke ekonomisine 484 milyar TL'lik destek

06.11.2020 19:13
İş Bankası'ndan ülke ekonomisine 484 milyar TL'lik destek, System.String[]

Türkiye İş Bankası, Eylül 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 27,6 oranında artırarak 597,2 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Eylül 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 27,6 oranında artırarak 597,2 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Eylül 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 27,6 oranında artırarak 597,2 milyar TL'ye yükseltti. Verilen bilgiye göre, yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 364,3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120,1 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Covid-19 salgınının etkisiyle uluslararası ilişkiler, üretim süreçleri, tüketim alışkanlıkları, iş yapış şekilleri önemli ölçüde değişim gösterdi ve dünya ekonomisinde yeni bir faza geçildi. İş Bankası olarak, bu zorlu süreçte sorumluluk almaktan kaçınmadan bütün imkanlarımızı ve kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, maharetimizi ve birikimimizi bu yönde kullanmaya devam ettik. 'El Birliği ve Devam Destek Paketi' vasıtasıyla esnafımıza, küçük işletmelerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olduk. Buna ilaveten, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafındanCovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde de, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Verilen bilgiye göre, teknolojiyi algılama ve uygulama biçimiyle geleceğin bankacılık anlayışını hayata geçiren İş Bankası; bu dönemde ayrıca, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına, İşCep uygulaması üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan, görüntülü görüşme ile hesap açma kolaylığı sunarak, hızlı ve kolay deneyimle müşteri olma imkanı sağladı. Başta uygulama olmak üzere, dijital kanallardaki teknoloji uygulamalarını genişleterek, 9 milyona yakın dijital aktif müşteriye kesintisiz bankacılık hizmeti vermeyi sürdüren bankanın, Eylül 2020 dönemi itibarıyla toplam mevduat hacmi 2019 yılsonuna göre yüzde 25,9 oranında artış göstererek 372,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, maliyet odaklı bir yaklaşımla mevduat-dışı borçlanma olanaklarından da faydalanan İş Bankası, yakın zamanda, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 19 ülkeden 33 bankanın katılımıyla imzalanan anlaşma ile birlikte, 2020 yılında sendikasyon kredileri yoluyla toplamda 1,6 milyar dolar tutarında kaynak temin etti. Banka böylelikle, uluslararası piyasalarda, hem kendisine hem de Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Banka, yılın ilk 9 ayında, 5,2 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü ise 64,7 milyar TL düzeyinde oluştu.

Bilimsel çalışmalarla da toplumsal gelişime destek veren Banka, Türkiye'nin aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığının azalmasına ve gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek, bu alanda dünya çapında söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunma hedefiyle, Koç Üniversitesi ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'ni kurdu. Banka ayrıca, 2020 yılı başında Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi için de Koç Üniversitesi ile iş birliğine gitti. - İSTANBUL

Türk Lirası, İş Bankası, Banka, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan ülke ekonomisine 484 milyar TL'lik destek - Son Dakika


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