İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama - Son Dakika

İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama
05.01.2021 18:43
Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi.
Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.
Son Dakika Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti AK Partili olduğu gerekçesiyle eleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü