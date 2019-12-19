İş Bankası'ndan

Türkiye İş Bankası, "Altın Gençler" uygulaması kapsamında, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 120 öğrenciyi ödüllendirdi.

Banka, 1971 yılında başlattığı uygulama ile 48 yılda 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu.

Bu yıl YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere 4 puan türünde dereceye giren öğrencilere ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katılımıyla düzenlenen törende verildi. İş Bankası Genel Müdürlük binasındaki törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

Ödül töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Bali, 2,5 milyon kişinin katıldığı üniversite sınavında dereceye girmenin çok sıra dışı bir başarı olduğunu belirterek, bunun arkasında ciddi bir çaba, özveri ve emek bulunduğunu söyledi.

Bali, üniversite yıllarının insanın gelecekteki hayata bakışını da etkileyecek çok özel zamanlar olduğunu, öğrencilerin sorumluluklarının da farkında olarak bu dönemi kendilerini geliştirmeleri açısından iyi bir şekilde değerlendirebileceklerini kaydetti.

"Aslolan disiplin ve emek sarf etmektir"

Başarının ancak disiplinli, sabırlı ve özverili çalışarak sürdürülebileceğini ifade eden Bali, "Bir şeyi bir defalığına yapıp kısa süreliğine alınan sonuçlar kalıcı olmayabilir. Bana 'zeka mı disiplin mi' diye sorulacak olursa, ben daima 'disiplin' derim. Zeka, bahşedilmiş çok önemli bir kıymet. Ama zeka disiplinle taçlandırılmazsa, pratik, antrenman yapılmazsa tek başına insanı ancak bir yere kadar götürebilir. Onun için aslolan disiplin ve emek sarf etmektir." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası'nın kuruluş aşamasında söylediği "Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız" sözünü hatırlatan Bali, "Bu sözü gençlerimizin de her zaman ve her yerde kendilerine kılavuz olarak alabileceklerine inanıyorum." dedi.

"Eğitim ve öğrenim, mezuniyetle bitmiyor, hayat boyu devam ediyor"

Adnan Bali, insanın bilgi dağarcığını genişletmesi ve kişisel gelişiminin önemine dikkati çekerek, bunu sadece akademik ya da iş hayatındaki başarıyla sınırlandırmamak gerektiğini, eğitim ve öğrenimin mezuniyetle bitmediğini, hayat boyu devam ettiğini söyledi.

Bali, "Eskiden, üniversite sıralarında öğrenilen bilgiler, iş hayatında uzun süre, hatta emekliliğe kadar yeterli olabiliyordu. Ancak hangi işi yaparsanız yapın son yıllarda tüm sektörlerdeki, tüm alanlardaki hızlı dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklere kendinizi uyarlamak durumundasınız." dedi.

Çok yönlü okumak gerektiğini de belirten Bali, "Eğer mühendislik eğitimi alıyorsanız sanat tarihi, psikoloji, felsefe; edebiyat alanında eğitim alıyorsanız bilim dünyası, teknoloji ile ilgili yayınları da takip edebilmelisiniz. Çünkü yeni dünya, bunların çapraz iletişiminden besleniyor. Okuduğunuz farklı kitaplar size mutlaka değişik bir bakış açısı, vizyon kazandıracaktır." diye konuştu.