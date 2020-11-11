İş Bankası'ndan blockchain teknolojisiyle dış ticarette bir işlem daha - Son Dakika

Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisiyle dış ticarette ikinci pilot işlemini gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisiyle dış ticarette ikinci pilot işlemi yaptı.

Söz konusu işlem, Marco Polo platformu üzerinden Sanko Holding-Süper Film, Brückner Group, Commerzbank ve İş Bankası arasında gerçekleştirildi.

İhracata yönelik üretim yapan Süper Film'in üretim fabrikasına Almanya'dan makine parçası alımına ödeme garantisi verilen işlem, verilerin eşleşmesi koşuluna dayandırılarak dağıtık defter teknolojisi (DLT) ile ödeme garantisine konu edildi.

Fatura, yükleme belgesi, vadeli ödeme ve akıllı sözleşmenin kullanılmasıyla ilk işleme göre daha karmaşık bir kurguda olan, olağan evrak inceleme ve mutabakat süreleri nedeniyle günler sürecek söz konusu işlem, blockchain ve DLT teknolojisinin sağladığı kolaylık ve güvenle çok kısa zamanda sonuçlandırıldı.

Blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olan İş Bankası, ilk işlemini 27 Mayıs 2020 tarihinde Şişecam, Kuraray Europe GmbH ve Commerzbank arasında gerçekleştirmişti.

Bu kez gerçekleştirilen ikinci işlem, malın türü, sektörü ve tarafları bakımından farklı olduğu gibi, birden fazla fatura ve yükleme belgesi içermesi, aynı işlemde birbirinden farklı ödeme türlerine garanti verilmesi gibi daha karmaşık süreçler içermesi bakımından da ilk işlemden farklılaşıyor.

"Blockchain teknolojisi dış ticarette güvenlik, hız ve operasyonel verimliliği artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dış ticaret işlemlerinde hız, güvenilirlik ve garantinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Pandemi döneminde uluslararası ticarette evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin daha da zorlaşması nedeniyle, dış ticarette verilerin eşlemesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyaçların hızla öne çıktığına işaret eden Şimşek, "Bunun farkında olan İş Bankası da blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarında özel olarak konumlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya ticaretinin çok büyük oranda açık hesap şeklinde gerçekleştiğine ve firmaların ödeme garantisinden yoksun ve evrakların güvenilirliğinden şüphe duyar bir şekilde sınır ötesi ticarette riske maruz kalarak çalıştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır yaşanan Kovid-19 ve teknolojik değişim sonucunda, fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor. Bununla birlikte, uluslararası ticarette hız ve güvenlik için dijital çözümler sunan bankacılık sisteminin sağladığı garantiler ve finansman kaynakları, firmaların risklerinin azaltılması için büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, Marco Polo Payment Commitment'in blockchain kaynaklı DLT çözümü, firmalara akıllı sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesi ve verilerin eşleşmesi koşuluyla ödeme garantisi ve nakit akışı riskinin bertaraf edilmesi fırsatını sunuyor. Biz de hızla değişen uluslararası ticaret ortamında müşterilerimizi, geleneksel çözümlere ek olarak yeni ürünlerle korumak üzere çözümler üretiyoruz."

Şimşek, Blockchain ve DLT teknolojisinin, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında kullanılarak dünyada pek çok denemeye konu edildiğini aktararak, bu gelişmeleri Türkiye'nin önde gelen firmaları ile farklı sektörlerde deneyip Türkiye'de ilk uygulayan banka olarak, tüm müşterilerinin güvenle ve kolayca kullanabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen mayıs ayında dış ticarette blockchain işlemini gerçekleştiren ilk Türk bankası olduklarını ve böylelikle dış ticaret finansmanında verinin eşleşmesine dayalı, güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlattıklarını hatırlatan Şimşek, "İkinci pilot işlemle, blockchain teknolojisi üzerinden uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin finansmanına yönelik çalışmalarımızı pekiştirerek sürdürmekteyiz ve müşterilerimize yepyeni deneyimler sunmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanko Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut ise, "Blockchain teknolojisini kullanarak İş Bankası, Commerzbank ve Marco Polo Platform iş birliği ile ilk işlem yapan firmalardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanko Grubu olarak, 116 yıllık tecrübe ve 14 bin çalışanımızla üretim gücüne katkımızı her geçen gün artırmaya çalışırken aynı zamanda toplam değer zincirinde teknolojiyi daha etkin nasıl kullanabiliriz diye sürekli araştırıyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz. Blockchain teknolojisinin uluslararası tedarik zincirine ve ülkemize katacağı değerin farkında olarak buna öncü firmalardan biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Marco Polo Payment Commitment platformunda verilen ödeme garantisinin temel özellikleri şöyle:

"Platformda ithalatçı, ihracatçı ve bankalar 4 taraflı olarak akıllı sözleşmelerini oluşturup, kendi kendilerinin ticarete dair verilerini girebiliyorlar. İşleme dahil olan firmalar ve bankalar, uygunluk verdikleri için birbirlerini şeffaf bir şekilde aynı platformda görebiliyorlar. Bankalar, evrak incelemesi ile uğraşmadan hızla ödeme garantisi verebiliyor. Firmalar, dış ticarete dair evrak süreçlerini bankacılık sistemi dışında yaparak operasyonel hız kazanıyor. Geleneksel akreditifli veya poliçeye dayalı ödeme garantili dış ticaret ürünlerinde, bankalar firma talimatlarına göre pek çok süreci firmalar adına yapıyorlar. Oysa bu platformda, firmalar kendileri işleme dair akıllı sözleşmelerini Bankalar ile kurup, sipariş verip, fatura ve lojistik bilgilerini yükleyip Bankaların ödeme taahhüdünün varlığını aynı yerde ve anda görebiliyor. Blockchain teknolojisi sayesinde, akıllı sözleşmenin koşulları ve verileri giren taraflar bellidir. Tüm tarafların mutabakatı olmadan akıllı sözleşmenin ve verilerin değiştirilmesi silinmesi mümkün değildir. Günler sürecek akreditifli işlemler yerine DLT'ye dayalı, sade ve kolay Payment Commitment yönteminde çok kısa sürede ödeme garantisi işlemleri tamamlanıyor."