İş Bankası'ndan çiftçilere özel destek paketi

Türkiye İş Bankası, tarım sektörüne yönelik "Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi" kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına, İmece Kart limitlerinin arttırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde ek avantajlara kadar pek çok fayda sunuluyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Kuruluşumuzdan bugüne sadece refah günlerinde değil, zorlu zamanlarda da ülkemiz ekonomisinin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz" dedi ve ekledi: