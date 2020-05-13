İş Bankası'ndan çiftçilere özel destek paketi

Türkiye İş Bankası, tarım sektörüne yönelik "Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi" kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına, İmece Kart limitlerinin arttırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde ek avantajlara kadar pek çok fayda sunuluyor.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Kuruluşumuzdan bugüne sadece refah günlerinde değil, zorlu zamanlarda da ülkemiz ekonomisinin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz" dedi ve ekledi:"Son zamanlarda içinden geçtiğimiz pandemi dönemi bize tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Biz de 'Türkiye'nin Bankası' olarak salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üreticilerimize destek olmak adına bir dizi fayda sağladık. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak 'Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi'ni oluşturduk. Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL'ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020'ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek. Yine bu döneme özgü olarak üreticilerimizin kullandıkları İmece Kart limitlerini artırdık. Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek şekilde ilave 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk. Oluşturduğumuz bu paketin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını umuyor,bu vesileyle bugün evimize istediğimiz yiyeceği almamızı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."