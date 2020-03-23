İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi - Son Dakika Ekonomi

İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi

7 saat önce

Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi, System.String[]

Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle:

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde;anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.

Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Açıklamada, "İş Bankası; bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, Türkiye'nin bankası olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır" denildi.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:53 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:57:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]