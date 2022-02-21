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İş Bankası 'Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu - Son Dakika

İş Bankası 'Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu

21.02.2022 15:16
İş Bankası 'Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu

Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu.

Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu.

Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sunduğunu duyurdu. Bankanın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kapsamda, mesleğini dijital mecralar üzerinden yapan Banka müşterileri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında Dijital İşim Hesabı üzerinden vergi istisnasından yararlanabilecek. Müşterilerin faaliyetlerinden sağladıkları kazançlar tahsil edildiğinde, işlem anında Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen vergi kesintisi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Vergi tutarları, izleyen ayda İş Bankası tarafından müşterileri adına Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor. Yapılan vergi kesintilerini hesap özetlerinden takip edebilen Banka müşterileri, vergi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirme imkanına sahip olurken, vergi avantajından da yararlanabiliyor. İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak, aldıkları "193 Sayılı Kanununun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi" ile İş Bankası şubelerinde Dijital İşim Hesabı açabiliyor" denildi.

AVANTAJDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN İSTİSNA BELGELERİYLE BANKA HESABI AÇTIRMALARI GEREKİYOR

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler sunan sosyal içerik üreticileri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelirlere kazanç istisnası sağlandı. Uygulamanın detayları, geçtiğimiz Ocak ayında 31717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 318 sayılı Gelir Vergisi Tebliği'nde duyuruldu. Bu kapsama giren mükelleflere istisna dahilindeki gelirlerinin 2022 yılında 880 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 15 oranında gelir vergisi ödeme imkanı sunuldu.  Bu avantajdan yararlanabilmek için mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin istisna belgesi almaları, Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve istisnaya konu kazançların tamamının ilgili hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş Bankası 'Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu - Son Dakika


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