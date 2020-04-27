İş Bankası'ndan dijital yenilikler - Son Dakika
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İş Bankası'ndan dijital yenilikler

6 saat önce

Türkiye İş Bankası müşterileri, kendilerine gelen e-faturaları artık İşCep ve internet şubeden kolayca ödeyebilecek.

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Türkiye İş Bankası müşterileri, kendilerine gelen e-faturaları artık İşCep ve internet şubeden kolayca ödeyebilecek.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka iştiraklerinden İşNet'in geliştirdiği dijital bir platform olan NetteFatura üzerinden e-fatura hizmeti alan işletmeler de e-faturaları için İş Bankası'na tek seferde ödeme talimatı gönderebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, müşterilere sundukları yeni katma değerli hizmetlere ilişkin şunları kaydetti:

"Son dönemde artan mükellef sayısı ve yeni düzenlemeler ile e-fatura, e-SMM gibi elektronik belgeler, ticari hayatın önemli faktörlerinden biri haline geldi. İş Bankası'nın dijital yeteneklerini ve İşNet'in e-fatura konusundaki tecrübelerini bir araya getirerek müşterilerin, İşCep ve internet şubede kendilerine gelen e-faturalara ait son ödeme tarihi, fatura tutarı gibi ödeme bilgilerini takip edebilmelerini ve sadece tek tuş ile kolayca ödeme menüsüne geçerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağladık. Bir diğer geliştirme ile de NetteFatura kullanan İşNet müşterileri, bundan böyle seçtikleri e-faturaların ödeme bilgilerini İş Bankası'na birkaç tıklama ile işlerinin başından kalkmadan ve başka bir programa, yazılıma gerek kalmadan gönderebilecek ve dilerse İşCep'ten dilerse de internet şubesinden onaylayarak ödemelerini gerçekleştirecek. Bu entegrasyonlara yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdürürken, bu hizmetleri daha çok kişiye ulaştırmak için kampanyalar da düzenliyoruz. İşNet ile düzenlediğimiz son kampanya ile e-fatura ve e-SMM'ye geçecek olan İş Bankası müşterilerine bu hizmetleri bir yıl ücretsiz sunuyoruz."

"Müşterilerimizin ticari hayatlarını kolaylaştıran katma değerli hizmetler olarak görüyorum"

İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can da İşNet olarak 2013 yılından bu yana özel entegratör olarak hizmet verdiklerini belirterek, e-fatura, e-arşiv fatura, e-SMM, e-irsaliye gibi birçok elektronik belge içeren bu hizmette kalite ve güvenin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Can, "e-belgeler, artık ticari hayatta bir yenilik olmaktan çıkıp olağanlaştı ve yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıcı sayıları da artmaya devam ediyor. Tabii ki bir ticari işlem, yalnızca e-belge düzenlemek ve göndermekten oluşmuyor. Birçok başka adımı da içeren bu döngüde önemli bir nokta da ödeme işlemi... NetteFatura'ya kazandırdığımız ödeme talimatı hazırlama ve gönderme özelliği; İş Bankası dijital kanallarında İşNet müşterilerinin kendilerine gelen e-faturaları takip edebilmesi ve ödeyebilmesi geliştirmelerini, e-belge ve ödeme süreçlerini birbirine bağlayan, müşterilerimizin ticari hayatlarını kolaylaştıran katma değerli hizmetler olarak görüyorum. İş Bankası ile hem ortak müşteri kitlemizi artırmak hem de bu müşterilere sunduğumuz hizmetleri daha kaliteli ve bütünleşik hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İş Bankası, Banka, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:24 Kaynak: AA

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