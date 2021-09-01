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İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama - Son Dakika

İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama

01.09.2021 12:04
İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama, System.String[]

'Geleceğe Orman' uygulamasıyla İş Bankası, müşteriler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi yapılacak.

'Geleceğe Orman' uygulamasıyla İş Bankası, müşteriler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi yapılacak.

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda geliştirdiği 'Geleceğe Orman' uygulamasını hayata geçirdi. Banka müşterileri İşCep uygulaması üzerinden Geleceğe Orman'a katılarak, çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puanı kazanabilecekler. Kazanılan puanlar belli bir limite ulaştığında müşteriler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi yapılacak. Geleceğe Orman uygulaması kapsamında ilk üç yılda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması öngörülüyor.

"Çevre duyarlılığını fidan dikimi ile ödüllendiriyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer üreten geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Tüketiciler, fon yöneticileri, siyasi otoriteler ve sosyal kuruluşlar dünyanın her yerinde ürününü ya da hizmetini tükettiği, finansman olanağı sunduğu ya da bir şekilde paydaşı haline geldiği işletmelerin varoluş amaçlarını sorgular hale gelmiştir. Bankacılık da bundan ari değildir. Bankamız, geçmişten bu yana Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim başlıkları altında doğan ihtiyaçlara yanıt oluşturmak gayretindedir. Bu çabaların bir örneği olan, çevre konusunda TEMA Vakfı ile iş birliğimiz çok eskilere dayanıyor. "81 İlde 81 Orman" projesi çerçevesinde 81 ilimizde yaklaşık bin 500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikildi. TEMA Vakfı'nın çocukların doğada daha fazla zaman geçirerek doğayı gözlemlemeleri, keşfetmeleri ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları'nı destekleyerek 2019'dan bu yana 342 bini aşkın çocuğa ulaştık. Maximum TEMA, Doğasever Maxipara gibi kartlarla çevreye desteğimiz devam etti.

Yeni uygulamamız Geleceğe Orman ile müşterilerimizle el ele vererek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Müşterilerimizin çevreye duyarlı yaklaşımlarını destekliyor; yazılı ekstre almamak, bisiklet kullanmak, yürüyüş yapmak gibi bilinçli adımlarında karbon puanı kazanmalarını sağlıyor, müşterilerimizin bu çabalarını fidan dikimi ile ödüllendiriyoruz. Herkesi Geleceğe Orman uygulamasına katılarak, farkındalığımızı artırmaya davet ediyoruz".

Verilen bilgiye göre, ilk aşama için uygulama kapsamında 13 işlem bulunuyor. Uçtan uca dijital bir süreçle müşteri olma deneyimini sunan "Müşteri Olmak İstiyorum", kredi kartı ekstresinin dijital olarak tercih edilmesi, Bankamatik işlemlerinde makbuz alınmaması ve sözleşme ile formların dijital ortamda onaylanması işlemleri ayrı ayrı 80 karbon puan ile ödüllendiriliyor. Bahsedilen düşük frekanslı işlemlerin yanı sıra temassız, mobil ya da QR kod ile ödeme yapılması, toplu taşıma kartı ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve günde asgari 2 bin adım atılması gibi günlük hayat akışında sıklıkla tekrarlanan işlemler ve aktiviteler de her defasında 2 karbon puana kadar ödüllendiriliyor. Biriktirilen karbon puanların toplamı bine ulaştığında ise kullanıcılar bu puanları TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapmak için kullanabiliyor ve TEMA Vakfı tarafından adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep'ten ulaşabiliyorlar. Uygulamanın sürdürülebilir bir gelecek için ekosistem oluşturma yönündeki geliştirmeleri de bir yandan devam ediyor.

Çevre için eyleme geçme ihtiyacına, gündelik hayat akışında yenilikçi bir yanıt oluşturan Geleceğe Orman, İş Bankası müşterilerinin günlük yaşantılarıyla etkileşimli bir şekilde daha çevre dostu bir yaşam sürmelerine aracılık ediyor ve bunu yaparken müşterilerinden herhangi bir maddi karşılık beklemiyor. - İSTANBUL

İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama
İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama

Yalçın Sezen, İş Bankası, Karbon, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan doğa dostu uygulama - Son Dakika Ekonomi


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