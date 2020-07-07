İş Bankası'ndan e-ticarette ileri seviye güvenlik

Türkiye İş Bankası, Mastercard ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ı üye iş yerlerine açan ilk banka oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu altyapı ile kart sahipleri ve üye iş yerleri daha hızlı ve güvenli işlem yapabiliyor.

Bireyler için internetten alışveriş işlemlerinin güvenliğini artıran ve iş yerleri için doğrulama aşamasındaki kayıpların azalması sağlayan bu yeni teknolojinin, müşteri deneyimini iyileştirirken e-ticaret ekosistemindeki tüm katılımcılara olumlu yönde katkıda bulunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle önemi daha da artan elektronik ticaretin en önemli güvenlik bileşenlerinden olan 3D Secure altyapısının yeni versiyonunu üye iş yerlerinin kullanımına sunarak daha hızlı ve güvenli işlem yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Sezen, şunları kaydetti:

"2019 yılında kart tarafında geçmiş olduğumuz 3D Secure 2.0 altyapısına, bugün Türkiye'de üye iş yeri tarafında ilk geçen banka olarak ekosistemin bütünlüğünün tamamlanmasına katkıda bulunuyoruz. PSD2 regülasyonlarıyla da uyumlu olan 3D Secure 2.0, SMS haricinde biyometrik ve cihaz bazlı doğrulama gibi birden fazla doğrulama yöntemi sunmasının haricinde mobil uygulama içi alışverişlerde ve dijital cüzdanlarda da doğrulama yapılmasını sağlıyor. İş Bankası olarak teknolojideki son gelişmeler ile kendi ürünlerimizi birleştirerek müşterilerimiz için değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise içinde bulunulan çağın şartları tüm bireyleri ve kurumları dijitalde faaliyet göstermeye ve bu alanda ustalaşmaya mecbur kıldığını belirtti.

Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat dijitale taşındıkça siber güvenlik her zamankinden de daha fazla önem kazanıyor. Mastercard olarak gerek dünya genelinde 7 farklı noktadaki inovasyon laboratuvarlarımızda biyometrik verileri de içine alan geniş bir alanda araştırma ve geliştirme yaparak, gerekse de faaliyet gösterdikleri alanların en inovatifi olan girişimleri bünyemize katarak siber güvenlik ve bilgi analizi alanlarında birçok yeniliğe imza atıyoruz. Bu teknolojilerin adaptasyonu ve yeni çözümlerin geliştirilmesi konusunda Türk bankalarımızın dünyanın önde gelen kurumları arasında olması da göğsümüzü kabartıyor. Şimdi de 3D Secure 2.0 ile artık Mastercard ve Maestro kart sahipleri, İş Bankası üye iş yerlerindeki e-ticaret işlemlerinde daha ileri seviye güvenlik ve çok daha hızlı bir ödeme deneyimine erişecekler. 3D Secure 2.0 hem ticari işletmeler ve tüketiciler hem de bankalar için çok daha hızlandırılmış ve geliştirilmiş bir ödeme fırsatı sunuyor. Türkiye'deki ilk başarılı 3DS 2.0 işlem kabulünü İş Bankası ile yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."