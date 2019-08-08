İş Bankası'ndan ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak
1 saat önce
İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı kaynak 405,2 milyar TL'ye ulaştı.
İş Bankası
'nın ekonomiye sağladığı kaynak 405,2 milyar TL'ye ulaştı. Banka yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2,9 milyar TL net kar elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:11
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