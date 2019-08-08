Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak
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İş Bankası'ndan ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak

1 saat önce

İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı kaynak 405,2 milyar TL'ye ulaştı.

İş Bankası'ndan ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak, System.String[]
İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı kaynak 405,2 milyar TL'ye ulaştı. Banka yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2,9 milyar TL net kar elde etti.
İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:11 
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