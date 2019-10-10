İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'
47 dakika önce
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, "İşim Kart'ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik." dedi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, "İşim Kart'ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16
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