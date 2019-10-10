Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'
Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'

İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'

47 dakika önce

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, "İşim Kart'ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik." dedi.

İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart', System.String[]

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, "İşim Kart'ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik." dedi.

İş Bankası, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış
ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]