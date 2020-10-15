İş Bankası'ndan Hatay'a 44 bin 810 fidan bağışı - Son Dakika

İş Bankası'ndan Hatay'a 44 bin 810 fidan bağışı

15.10.2020 18:33
İş Bankası'ndan Hatay'a 44 bin 810 fidan bağışı, System.String[]

Türkiye İş Bankası, Hatay'da yaşanan yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek için 44 bin 810 fidan bağışında bulunacak.

Türkiye İş Bankası, Hatay'da yaşanan yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek için 44 bin 810 fidan bağışında bulunacak.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka, Hatay'daki orman yangınlarının ardından başlatılan "Hatay için El Ele" kampanyasına, her bir çalışanı ve emeklisi adına toplam 44 bin 810 fidan dikilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağış yaparak destek olacak.

Kentte geçen hafta meydana gelen yangın felaketinde zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan kampanyada, dikilecek fidanların 5 yıl boyunca bakımları da yapılacak.

Faaliyetlerini hep topluma, insana, çevreye saygılı ve duyarlı bir anlayışla sürdüren, başta çocuklar olmak üzere toplumun çevre konusunda daha fazla bilinçlenmesi yönünde çalışmalar yürüten banka, bankacılık sektöründen kampanyaya destek veren ilk kurum oldu.

İş Bankası ayrıca, Hatay'da yanan ormanların yeniden var olabilmesi için yürütülen kampanyanın yaygınlaşmasına da katkıda bulunmak üzere Yapı ve Kredi Bankası'nı kampanyaya destek vermeye davet etti.

Orman Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Banka, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan Hatay'a 44 bin 810 fidan bağışı - Son Dakika

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