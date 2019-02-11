Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan ihracatçıya döviz kredi kampanyası

İş Bankası'ndan ihracatçıya döviz kredi kampanyası

2 gün önce

İş Bankası, ihracatçılara 500 bin euroya kadar yüzde 0,39 ya da 500 bin dolara kadar yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar kredi imkanı sunacak.

İş Bankası'ndan ihracatçıya döviz kredi kampanyası, System.String[]
İş Bankası, ihracatçılara 500 bin euroya kadar yüzde 0,39 ya da 500 bin dolara kadar yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar kredi imkanı sunacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:46 

İş Bankası, Ekonomi
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