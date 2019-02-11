İş Bankası'ndan ihracatçıya döviz kredi kampanyası
2 gün önce
İş Bankası, ihracatçılara 500 bin euroya kadar yüzde 0,39 ya da 500 bin dolara kadar yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar kredi imkanı sunacak.
İş Bankası
, ihracatçılara 500 bin euroya kadar yüzde 0,39 ya da 500 bin dolara kadar yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar kredi imkanı sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:46
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