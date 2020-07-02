İş Bankası'ndan kişiselleştirilmiş akıllı finans yönetimi - Son Dakika

İş Bankası'ndan kişiselleştirilmiş akıllı finans yönetimi

Türkiye İş Bankası, müşterilerinin harcamalarını kontrol altına alabilecekleri, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösterecek yeni kişisel finans yönetimi hizmetini İşCep üzerinden hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası, müşterilerinin harcamalarını kontrol altına alabilecekleri, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösterecek yeni kişisel finans yönetimi hizmetini İşCep üzerinden hayata geçirdi.

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İş Bankası açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte geleceğe hazırlıklı olmanın, yarınlar için birikim yapmanın, harcamaları bilinçli ve hesaplı yapmanın gerekliliği bir kez daha ön plana çıktı. Banka, böyle bir ortamda müşterilerinin harcamalarını kontrol altına alabilecekleri, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösterecek yeni kişisel finans yönetimi hizmetini İşCep üzerinden kullanıma sundu.


İş Bankası müşterileri, İşCep uygulaması üzerinden tamamen kendilerine özel tasarlanan hizmet sayesinde, ay içinde harcadıkları tutar ve bahse konu tutarların kategoriler bazında dağılımlarını izleyebiliyor, kaynaklarını nereye harcadığını tek bir ekrandan toplu olarak görüp kolayca takip edebiliyor.


Harcama ve kazanç dengelerini düzenlemeleri için de destek sağlıyor

Açıklamaya göre, İşCep kişisel finans yönetimi hizmeti ile işlemler kategorize edilmiş şekilde günlük olarak takip edilebiliyor, seçilen işlemin detaylarına erişilirken, arama ve filtreleme özellikleriyle geçmişe dönük işlemler de kolayca bulunabiliyor. Haftalık harcama raporu üzerinden de müşteriler harcamalarının haftalık resmini görebiliyor.

İşCep üzerinden sunulan kişiselleştirilmiş bu hizmet sayesinde, aylık harcama tutarı, seçilecek kredi kartı veya kategorilere harcama kontrolü eklenerek belirlenen tutara yaklaştığında müşteriler bilgilendiriliyor, böylece harcama kontrolü sağlanıyor. Aynı zamanda, her bir müşteriye, yapılan işlemlerle bağlantılı olarak kolaylık veya finansal anlamda değer katacak bağlamsal ürün ve hizmet bilgileri de anlık olarak uygulama içerisinden sunuluyor.


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi insan odaklı bakış açımız ile ideal müşteri deneyimi yaratmak amacıyla kullanarak, müşterilerimize değer yaratacak hizmetlere dönüştürmek için durmaksızın çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde müşterilerimizin yanında olmak, onlara yol göstermek bizim için çok önemli. Müşterilerimizin sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri için onlara yol gösterecek, kullanımı basit ve kolay bir çözümü İşCep üzerinden hayata geçirdik. Her bir müşterimiz özelinde kişiselleştirilmiş İşCep kişisel finans yönetim hizmeti, müşterilerimizin kazanç ve harcamaları üzerinde daha kontrol sahibi olmasını, bütçelerini dengede tutarak daha akıllı harcamalar yapmalarını sağlayacak."

Açıklamaya göre, İş Bankası'nın bu olağanüstü dönemde müşterilerinin elindeki olanakları maksimumda değerlendirmesini mümkün kılacak İşCep kişisel finans yönetimi hizmeti, banka müşterilerine harcama ve kazanç dengelerini düzenlemeleri için de destek sağlıyor.

Müşterilerin finansal işlemlerini daha kolay anlayabilmelerini, harcamalarıyla ilgili aksiyonlar alabilmesini mümkün hale getiren yeni hizmet, kişiye özel bilgilendirme ve önerilerle doğru finansal kararlar verilmesine yardımcı oluyor.

Müşteriler, İşCep üzerinden konuşarak veya yazışarak mesajlaştıkları yapay zekalı kişisel asistan Maxi'den de bütçelerini geçmeyecek şekilde harcama tavsiyesi alabiliyor, harcamalarına kolaylık sağlayacak güncel kampanyaları öğrenebiliyor.

İş Bankası, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:49 Kaynak: AA

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