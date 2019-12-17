İş Bankası'ndan KOBİ'lerin e-fatura süreçlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan KOBİ'lerin e-fatura süreçlerine destek - Son Dakika

İş Bankası'ndan KOBİ'lerin e-fatura süreçlerine destek

6 saat önce

İş Bankası'nın İşNet ile başlattığı kampanyada, ticari kredi kartı sahipleri bin adet İşNet e-fatura kontörüne 1 TL'ye sahip oluyor.

İş Bankası'ndan KOBİ'lerin e-fatura süreçlerine destek, System.String[]

İş Bankası'nın İşNet ile başlattığı kampanyada, ticari kredi kartı sahipleri bin adet İşNet e-fatura kontörüne 1 TL'ye sahip oluyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları iş çözümlerine düşük maliyetlerle kolayca ulaşılabilmelerini sağlayacak çözümleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İşNet ile birlikte gerçekleştirilen kampanya kapsamında; 31 Ocak 2020 tarihine kadar, İş Bankası ticari kredi kartlarından Maximum Business, Maximiles Business ve İşim Kart sahibi olan müşteriler e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu süreçlerinde kullanılabilecek bin adet kontörü sadece 1 TL'ye satın alabilecekler.

Dijital dönüşümün tüm şirketler için kaçınılmaz olduğuna değinen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "KOBİ'lerin bankacılık dışındaki iş yapışlarını da dijitalleştirmek ve çağın şartlarına uygun bir yapıya dönüştürmek adına gerekli desteği sunabilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor, hizmet sağlayıcı firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. İşNet ile birlikte hayata geçirdiğimiz kampanya da bunun bir parçası. Müşterilerimizin günlük iş süreçlerinin yönetimi konusunda dijital çözümleri kendileri ile buluşturarak, performans ve verimliliklerine olumlu bir etki yaratmanın önemine inanıyoruz." dedi.

Yeni düzenlemelerle birlikte e-faturaya geçecek şirketlere bu süreçte fayda sağlamayı amaçladıklarını belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşNet'in e-fatura portali NetteFatura içerisinde faturalandırma, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar birçok hizmet bulunuyor. Süreçlerini elektronik ortama taşıyan tüm şirketler, maliyetlerini düşürürken faturalama ve ödeme süreçlerini de hızlandırmış oluyor. Kağıt fatura kullanımının azalmasıyla da kaybetme gibi sıkıntılar ortadan kalkıyor ve muhasebe işlemleri kolaylaşıyor. Ayrıca firmalar, gönderen ve alıcı firma ile fatura tutarı gibi kriterler bazında detaylı raporlama imkanına da kavuşuyor. Müşterilerimizin dijitalleşmelerine katkı sağlayacak çalışmalara ve iş birliklerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz."

İş Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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