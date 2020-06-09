İş Bankası'ndan KOBİ ve işletmelere dijital girişimcilik çözümü

İş Bankası ve bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi çözümleri sunan teknoloji girişimi Kolay İK, KOBİ ve işletmelere çalışanların maaşlarını tek tuşla ödeme kolaylığı sağlayan bir iş birliğine gitti.

İş Bankası açıklamasına göre KOBİ ve işletmeler, Kolay İK sayesinde çalışanlarının maaş ödemelerini, izin, bordro ve performans yönetimi süreçlerini tek bir uygulamadan kolay ve hızlı şekilde yönetebiliyor.

KOBİ ve işletmelerin operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliklerinin artırılmasının amaçlandığı iş birliğiyle, İş Bankası müşterisi olan işletmeler, çalışanların maaş ödeme bilgilerini Kolay İK üzerinden otomatik bir şekilde oluşturuyor ve uygulama üzerinden ayrılmadan "İş Bankası ile Öde" butonuna basarak maaş ödemelerini tek bir tuşla kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. KOBİ ve işletmeler, akıllı telefonlarından ya da bilgisayarlarından Kolay İK'ya erişerek, hem ihtiyaç duydukları anda ve yerde kolayca maaş dosyası hazırlayabiliyor hem de maaş ödeme sürecini tamamlayabiliyor.

İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 2019 yılında 500 bin dolar tutarındaki ilk yatırımını yaptığı Kolay İK ile yapılan bu entegrasyon, aynı zamanda İş Bankası'nın girişimlere sağladığı desteğin en yeni halkası olarak da ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yapılan iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Her yerde bankacılık vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlerin hayata geçirilmesinde dijital işbirliklerin önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun somut bir örneği olan Kolay İK iş birliğiyle işletme ve KOBİ'lerimizin mevcut durumda manuel yöntemlerle yürüttüğü maaş ödeme bilgilerini hazırlama ve iletme süreci otomatik hale gelirken, ödeme işlemi ise 'İş Bankası ile Öde' butonuyla Kolay İK üzerinden ayrılmadan hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilir duruma geldi. Benzer şekilde, dijital iş birliği modelleri üzerinden müşterilerimize sunduğumuz deneyimleri sürekli iyileştirmek, hayatı kolaylaştırmak ve verimlilik artışı sağlamak için yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz."