İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti kazılarına destek
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Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar'da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa'daki kazılara destek veriyor.
Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar'da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa'daki kazılara destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:25
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