Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti kazılarına destek
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İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti kazılarına destek

49 dakika önce

Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar'da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa'daki kazılara destek veriyor.

İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti kazılarına destek, System.String[]

Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar'da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa'daki kazılara destek veriyor.

Sultanhisar, İş Bankası, Aydın, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:25 
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