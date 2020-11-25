İş Bankası'ndan "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele" kampanyasına destek - Son Dakika

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele" kampanyasına bu sene de destek veriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıllarda olduğu gibi 16 günlük kampanya kapsamında, genel müdürlük binasını 10 Aralık'a kadar turuncu renkle ışıklandıracak.

Kampanya, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınır tanımayan bir insan hakları ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdüren kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde başlayan kampanya, 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam ediyor.

Kampanyanın bu yılki teması, özellikle koronavirüs salgını sonrasında daha çok çevrimiçi platform kullanan kadın ve kız çocuklarının siber şiddete maruz kalma riskinin artması nedeniyle, bu konuda farkındalık yaratmak üzere "siber şiddet" olarak belirlendi.

Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü'ndeki (Women's Global Leadership Institute in 1991) aktivistler tarafından 1991 yılında başlatılan kampanya, Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından koordine ediliyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele" kampanyası, dünya çapında farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor. Turuncu rengi, kampanyada tüm küresel faaliyetler ve hayata geçirilen aksiyonlarda yürütülen bir tema olarak kullanılıyor.