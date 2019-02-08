İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 351,6 milyar TL’lik destek
1 saat önce
2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası aktif büyüklüğünü 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artırarak 416,4 milyar TL'ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.
2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası
aktif büyüklüğünü 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artırarak 416,4 milyar TL'ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:25
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