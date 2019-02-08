Son Dakika Haberleri: İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 351,6 milyar TL’lik destek

İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 351,6 milyar TL’lik destek

1 saat önce

2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası aktif büyüklüğünü 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artırarak 416,4 milyar TL'ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.

İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 351,6 milyar TL’lik destek, System.String[]
2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası aktif büyüklüğünü 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artırarak 416,4 milyar TL'ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:25 

İş Bankası, Ekonomi
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