Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı"

İş Bankası'ndan "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı"

2 saat önce

Türkiye İş Bankası, acil nakit ihtiyacı yaşayan müşterilerine yeni bir vadeli mevduat hesabı sundu.

İş Bankası'ndan
Türkiye İş Bankası, acil nakit ihtiyacı yaşayan müşterilerine yeni bir vadeli mevduat hesabı sundu.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı" olarak adlandırılan ürün ile artık vadeli hesaptan para çekilse bile, kalan tutar üzerinden faiz kazanmak mümkün olacak.

Hesap ayrıca, 8'inci gün itibarıyla asgari hesap açma tutarı altına düşmediği müddetçe sınırsız para çekebilme imkanı da veriyor.

Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı, 32-365 gün vadeli olarak şube ve internet şube aracılığıyla açılabiliyor.

Vade başlangıç tarihinden itibaren 7 gün sonrasında hesaptan para çekimi yapılabilecek hesabın asgari açılış tutarının 100 bin 001 TL veya 20 bin EUR/USD/CHF/GBP, azami tutarın ise 1 milyon TL veya 250 bin EUR/USD/CHF/GBP olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1.7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:51:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]