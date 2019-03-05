Son Dakika Haberleri: İş Bankası'ndan "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı"

İş Bankası'ndan "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı"

1 saat önce

İş Bankası'nın "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı" ile artık vadeli hesaptan para çekilse bile, kalan tutar üzerinden faiz kazanmak mümkün olacak.

İş Bankası'ndan
İş Bankası'nın "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı" ile artık vadeli hesaptan para çekilse bile, kalan tutar üzerinden faiz kazanmak mümkün olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 

İş Bankası, Ekonomi
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