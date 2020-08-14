İş Bankası'ndan yerli depolama uygulaması: "Dijital Kasa" - Son Dakika

İş Bankası'ndan yerli depolama uygulaması: "Dijital Kasa"

Türkiye İş Bankası'nın hayata geçirdiği Dijital Kasa uygulaması ile veri depolama hizmetinin yanı sıra, şifrelerin saklanması, cihaz rehberinin yedeklenmesi ve uygulama içerisinden anlık fotoğraf ve video çekimi kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İş Bankası'ndan yerli depolama uygulaması:

Türkiye İş Bankası'nın hayata geçirdiği Dijital Kasa uygulaması ile veri depolama hizmetinin yanı sıra, şifrelerin saklanması, cihaz rehberinin yedeklenmesi ve uygulama içerisinden anlık fotoğraf ve video çekimi kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka güvenli depolama uygulaması Dijital Kasa'yı hayata geçirdi. Teknolojinin gelişmesiyle önemli bir ihtiyaç haline gelen fotoğraf, video, şifre gibi dijital varlıkların güvenle depolanmasına olanak sağlayan Dijital Kasa, NetDataSoft iş birliği ve İşNet altyapısı ile tamamen yerli bir uygulama olarak hizmete sunuldu. Dijital Kasa uygulamasıyla, veri depolama hizmetinin yanı sıra, diğer uygulamalarda kullanılan şifrelerin saklanması, cihaz rehberinin yedeklenmesi ve uygulama içerisinden anlık fotoğraf ve video çekimi gibi çeşitli özellikler de bir arada sunuluyor.

Kullanıcıların Dijital Kasa'ya yükledikleri dosyalar şifrelenerek İş Bankası'nın Tier-IV sertifikasına sahip Türkiye'deki ilk veri merkezi konumundaki Atlas Veri Merkezi'nde yüksek güvenlikle saklanıyor. Dijital Kasa'da depolanan içeriklere sadece kullanıcı tarafından erişim sağlanabiliyor.

25 GB, 100 GB ve 500 GB kapasiteli depolama seçenekleri bulunan Dijital Kasa'da kullanıcılara kayıt oldukları tarihten itibaren 3 aylık ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda kullanıcılar uygulama içerisinde belirtilen tarifeler üzerinden tercih edecekleri pakete göre ödeme yapıyor. İş Bankası müşterisi olan ya da olmayan herkes Dijital Kasa uygulamasını indirip, hizmetten yararlanabiliyor. Dijital Kasa uygulamasına www.dijitalkasa.com.tr adresinden ya da Android ve IOS işletim sistemli cihazlar için uygulama marketten mobil uygulama indirilerek ulaşılabiliyor.

İş Bankası, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan yerli depolama uygulaması: 'Dijital Kasa' - Son Dakika
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