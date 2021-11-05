İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar - Son Dakika

Türkiye İş Bankası, bu yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ? İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 17,9 artışla 700,2 milyar TL'ye yükselterek, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Dengeli büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155,2 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL'ye yükseldi.

Yaygın şube ağı, gelişmiş dijital bankacılık kanalları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, eylül sonu itibarıyla 440,1 milyar TL'ye ulaştı. Türk parası mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 24,9 oranında artışla 168 milyar TL olan bankanın Türk parası mevduatı içinde vadesiz mevduatının payı yüzde 26,9 düzeyinde oluştu.

İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti.

Etkin kaynak ve risk yönetimi politikası uygulayan İş Bankası, yılın 9 ayında 7 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17,2 seviyesinde oluştu.

"Öncü banka olma vasfımızı ileri taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisinde güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, reel sektöre ve hane halkına tüm imkanları kullanarak finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Banka kaynaklarını özellikle istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Aran, bu çerçevede ihracatı ve üretimi desteklediklerini, ihracat kredilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 21 arttığını aktardı.

Aran, finansal sonuçların yanında bankanın sürdürülebilirlik alanındaki inisiyatiflerine ve bu dönemdeki yeniliklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puan kazanabileceği, bizim de onların adına TEMA Vakfı iş birliğinde fidan dikeceğimiz 'Geleceğe Orman' uygulamasını kullanıma sunduk. Ayrıca, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla firmaların ilgili yatırımlarını teşvik etmek adına 'Denizleri Koruyalım Kredisi'ni hayata geçirdik. Büyük önem verdiğimiz açık bankacılık alanındaki inisiyatiflerimizden TekPOS ile The Banker dergisinin 'Dijital Bankacılıkta İnovasyon 2021' ödülüne layık görüldük. Henüz vadesi gelmemiş çeklerin kolayca nakde çevrilebildiği ÇekCepte özelliğini İşCep'e ekledik. Kuruluşumuzda üstlendiğimiz milli ekonomiyi destekleme rolünü 97 yıldır layıkıyla yerine getiriyoruz. Öncü banka olma vasfımızı, güçlü ve doğru politikalarla ileri taşımaya devam edeceğiz."