Üye Girişi
İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar - Son Dakika

İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar

05.11.2021 20:09
İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar

Türkiye İş Bankası, bu yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası, bu yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ? İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 17,9 artışla 700,2 milyar TL'ye yükselterek, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Dengeli büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155,2 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL'ye yükseldi.

Yaygın şube ağı, gelişmiş dijital bankacılık kanalları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, eylül sonu itibarıyla 440,1 milyar TL'ye ulaştı. Türk parası mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 24,9 oranında artışla 168 milyar TL olan bankanın Türk parası mevduatı içinde vadesiz mevduatının payı yüzde 26,9 düzeyinde oluştu.

İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti.

Etkin kaynak ve risk yönetimi politikası uygulayan İş Bankası, yılın 9 ayında 7 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17,2 seviyesinde oluştu.

"Öncü banka olma vasfımızı ileri taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisinde güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, reel sektöre ve hane halkına tüm imkanları kullanarak finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Banka kaynaklarını özellikle istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Aran, bu çerçevede ihracatı ve üretimi desteklediklerini, ihracat kredilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 21 arttığını aktardı.

Aran, finansal sonuçların yanında bankanın sürdürülebilirlik alanındaki inisiyatiflerine ve bu dönemdeki yeniliklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puan kazanabileceği, bizim de onların adına TEMA Vakfı iş birliğinde fidan dikeceğimiz 'Geleceğe Orman' uygulamasını kullanıma sunduk. Ayrıca, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla firmaların ilgili yatırımlarını teşvik etmek adına 'Denizleri Koruyalım Kredisi'ni hayata geçirdik. Büyük önem verdiğimiz açık bankacılık alanındaki inisiyatiflerimizden TekPOS ile The Banker dergisinin 'Dijital Bankacılıkta İnovasyon 2021' ödülüne layık görüldük. Henüz vadesi gelmemiş çeklerin kolayca nakde çevrilebildiği ÇekCepte özelliğini İşCep'e ekledik. Kuruluşumuzda üstlendiğimiz milli ekonomiyi destekleme rolünü 97 yıldır layıkıyla yerine getiriyoruz. Öncü banka olma vasfımızı, güçlü ve doğru politikalarla ileri taşımaya devam edeceğiz."

Türk Lirası, İş Bankası, Eylül, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı 20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı 19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı 18:56 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
18:55 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
18:33 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız
18:01 Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in cevabı aynı
17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
17:56 Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor
AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı         
20:10
Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz         
20:05
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı         
19:20
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı         
17:58
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 20:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: İş Bankası'ndan yılın 9 ayında 7 milyar TL net kar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement